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Обидчица Костюк стала чемпионкой Уимблдона-2026
Линда Носкова впервые в карьере выиграла турнир Grand Slam.
Чешская теннисистка Линда Носкова (№13 WTA) стала чемпионкой Уимблдона-2026 в женском одиночном разряде.
В финале 21-летняя Носкова победила свою соотечественницу, 29-летнюю чешку Каролину Мухову (№9 WTA) — 6:2, 5:7, 6:3.
Носкова впервые в карьере выиграла турнир Grand Slam. До этих соревнований ее самым большим достижением на мэйджорах был выход в четвертьфинал Australian Open-2024.
Мухова во второй раз сыграла в финале турнира Grand Slam. Впервые это было на Roland Garros-2023, где она также потерпела поражение.
Отметим, что в полуфинале Носкова обыграла украинскую теннисистку Марту Костюк (№13 WTA) — 6:4, 6:4.
Добавим, что Марта повторила национальный рекорд на Уимблдоне. Она стала второй в истории украинкой, которая добралась до полуфинал этого турнира Grand Slam после Элины Свитолиной (2019, 2023).
Напомним, в прошлом году победительницей турнира стала полька Ига Швентек, "всухую" обыграв в финале американку Аманду Анисимову.