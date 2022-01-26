Обиделись на распределение билетов: фанаты чемпиона Италии собрались бойкотировать миланское дерби

Главная игра следующего уик-энда может состояться без ультраса "Интера".

В субботу, 5 февраля, в рамках 24-го тура Серии А состоится миланское дерби между "Интером" и "Миланом".

Фанатское объединение "Интера" Curva Nord планирует бойкотировать этот поединок в знак протеста против распределения билетов в связи с коронавирусными ограничениями.

Об этом пишет Football Italia.

В настоящее время максимальное количество зрителей на трибунах ограничено пятью тысячами. Ожидается, что к миланскому дерби времени коронавирусные ограничения будут ослаблены до 50% заполнения стадиона.

Однако ультрас "Интера" такая ситуация совсем не устраивает. Они сообщили, что разочарованы и шокированы тем, как были распределены билеты на поединок против "Милана". Фанаты объявили, что будут присутствовать на матче, но без мегафонов, флагов, баннеров и каких-либо красочных перформансов на трибунах.

Они готовы изменить свое решение, если только спортивный директор "Интера" Беппе Маротта вмешается и увеличит квоты на билеты среди ультрас.

Читайте также:

"Лайновый цыган": фанаты "Фиорентины" угрожают расправой форварда, принявшего предложение итальянского гранда (фото)

В здание президента Федерации футбола Албании бросили бомбу, там находились его жена и сын

Роналду может недополучить существенную часть зарплаты в "Манчестер Юнайтед": названо условие