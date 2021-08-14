"Обиделся и ушел": на одного кандидата на пост главного тренера сборной Украины стало меньше

"Обиделся и ушел": на одного кандидата на пост главного тренера сборной Украины стало меньше

Должность остается вакантной уже почти две недели.

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо заявил, что другой экс-наставник "сине-желтых" Мирон Маркевич не возглавит команду повторно.

"Мирон Богданович - стреляный воробей. Но он уже отказался. О нем уже не стоит говорить. Маркевич обиделся, что не вели с ним переговоры, не было даже предложения. Наверное, он правильно сделал, что ушел в этой ситуации", - цитирует Сабо Meta-ratings.

Также экс-наставник сборной Украины поделился мнением о ситуации с Сергеем Ребровым, который считался главным претендентом на вакантную должность.

"Очевидно, что Ребров был бы идеальным кандидатом для сборной Украины. Надежда была, что он порешает вопрос с "Аль-Айном".

Сережа - перспективный тренер, мой воспитанник. Болел за него, ведь дал путь в большой футбол. Но, видимо, пока не судьба возглавить сборную. Надо было платить деньги за его контракт, а этого делать не стоит. Сборной нужен свободный тренер", - сказал Сабо.

Сборная Украины осталась без тренера после ухода в начале августа Андрея Шевченко .

в начале августа . Шевченко возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года. Его контракт действовал до конца 2022-го.

Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку