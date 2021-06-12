Обидчица Свитолиной стала победительницей Roland Garros: в финале обыграла россиянку

Главный поединок турнира длился три сета.
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала победительницей Roland Garros-2021 в женском одиночном разряде.
В финале 33-й номер мирового рейтинга обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову. Поединок длился 1 час 56 минут. Для победы чешке понадобилось три сета.
Первые две партии прошли практически без борьбы. В первой победа осталась за Барборой (6:1), а во второй - за Анастасией (6:2). В третьем сете увереннее сыграла Крейчикова - 6:4.
- Для 25-летней чешки это первый финал и дебютная победа на турнирах серии Grand Slam. На ее счету 1 титул WTA.
- 29-летняя Павлюченкова тоже впервые пробилась в финал турнира серии Grand Slam. Она выиграла 12 титулов WTA.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, на пути в финал Крейчикова прошла первую ракетку Украины Элину Свитолину.