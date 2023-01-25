Обладатель Кубка мира по ММА погиб на войне с российскими оккупантами

В боях с российскими захватчиками под Бахмутом Донецкой области погиб украинский боец смешанных единоборств Эдуард Кострица, воевавший под позывным "Опасный".

Печальное известие сообщила Национальная федерация ММА Украины.

"Воспитанник БК "Феникс" г.Киев, обладатель Кубка мира по ММА, вице-чемпион Европы по ММА и многократный чемпион Украины по смешанным единоборствам ММА в весовой категории 52,2 кг. Он был душой компании, надежной поддержкой для всех, имел прекрасное чувство юмора. Искренние соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

"Серебро" чемпионата Европы по ММА Кострица завоевал в Риме в 2019 году. А в 2021 году он стал обладателем Кубка мира по смешанным единоборствам в весе 52 кг в Праге. На том турнире в Чехии сборная Украины была лучшей в молодежном командном зачете и третьей – во взрослом.

Также Кострица был причастен к фанатскому движению киевского "Динамо". На странице "WBC Ультрас Динамо" в Facebook появился пост, посвященный Эдуарду.

"Смелый собрат и современный Герой Украины. Именно таким его запомнят все близкие и родные. Навеки в строю", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в боях под Бахмутом погиб известный украинский фигурист Дмитрий Шарпар.

Читайте также:

Известный украинский стронгмен погиб в боях под Бахмутом

В результате ракетного удара РФ по Днепру погиб украинский тренер по боксу

В боях под Бахмутом погиб 21-летний мастер тайского бокса