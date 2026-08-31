Обладатель "Золотого мяча" Бензема официально остался без клуба

Карим Бензема / facebook.com/AlhilalFC

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Бывший форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема, который с лета 2023 года играл в Саудовской Аравии, стал свободным агентом.

О досрочном расторжении контракта с 38-летним французом сообщил на своем официальном сайте "Аль-Хиляль", за который Бензема выступал с февраля 2026 года.

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Причины такого решения не указываются. Соглашение игрока с саудовским клубом было рассчитано до лета 2027 года.

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В составе "Аль-Хиляля" обладатель "Золотого мяча" 2022 года провел в 16 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 ассистов.

До этого Карим выступал за другой клуб из Саудовской Аравии — "Аль-Иттихад", проведя 83 матча, в которых забил 54 гола и сделал 17 результативных передач.

"Аль-Хиляль" уже нашел замену звездному бомбардиру. Клуб за 60 миллионов евро подписал форварда "Астон Виллы" и сборной Англии Олли Уоткинса.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" оформил один из самых дорогих трансферов в истории АПЛ.

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