Обладатель "Золотого мяча" и чемпион Европы: умер легендарный испанский футболист

Луис Суарес Мирамонтес ушел из жизни в возрасте 88 лет.

На 89-м году жизни перестало биться сердце бывшего футболиста "Барселоны" и миланского "Интера" Луиса Суареса Мирамонтеса.

Об этом сообщает издание AS.

"Легенда футбола. Легенда "Барселоны". Мы будем очень скучать по тебе. Покойся с миром", – отреагировала на смерть Мирамонтеса пресс-служба каталонского клуба.

Луис Суарес дважды был чемпионом Испании в составе "Барселоны" (1959, 1960). За каталонский клуб он сыграл 176 матчей и забил 80 голов.

Также он трижды становился чемпионом Италии с "Интером" (1963, 1965, 1966). Вместе с "нерадзурри" Луис Суарес дважды завоевал Кубок европейских чемпионов (1964, 1965). За миланский клуб Мирамонтес провел 329 поединков и отличился 55 забитыми мячами.

Кроме того, Луис Суарес в 1964 году выиграл чемпионат Европы со сборной Испании. В 1960 году Мирамонтес получил "Золотой мяч". Он стал первым обладателем этой награды в истории "Барселоны".

Карьеру игрока Мирамонтес завершил в 1973 году в итальянской "Сампдории".

Позже он в роли тренера возглавлял "Интер", "Сампдорию", СПАЛ, "Комо", "Депортиво" и "Альбасете", а также работал с молодежной и национальной сборными Испании.

Читайте также:

ВСУ "задвохсотили" российского футбольного арбитра, который поехал убивать украинцев

Отбитый пенальти на последних секундах: определился победитель молодежного Евро-2023 (видео)

Погнались за кровавым рублем: "Динамо" пристыдило турецкий гранд, отправившийся на турнир в Россию