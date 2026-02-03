Обладатель "Золотого мяча" сменил клуб в Саудовской Аравии – сумма трансфера

Карим Бензема / © Associated Press

Французский форвард Карим Бензема сменил клуб в чемпионате Саудовской Аравии.

38-летний футболист перешел из "Аль-Иттихада" в "Аль-Хиляль", сообщает пресс-служба нового клуба обладателя "Золотого мяча" 2022 года.

По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Бензема подписал контракт с "Аль-Хилялем" на полтора года.

Отметим, что Карим присоединился к "Аль-Иттихаду" летом 2023 года в статусе свободного агента, покинув мадридский "Реал".

В этом сезоне Бензема забил 16 голов в 21 матче за "Аль-Иттихад" во всех турнирах. В целом за саудовский клуб он провел 83 матча, забил 54 гола и отдал 17 ассистов.

Сейчас "Аль-Хиляль" под руководством Симоне Индзаги возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что украинский форвард Роман Яремчук перешел во французский "Лион".

Также мы рассказывали, что украинец Александр Зинченко стал игроком нидерландского "Аякса".