Гарри Кейн / © Associated Press

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Форвард мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн, который недавно стал рекордсменом сборной Англии по количеству сыгранных матчей, получил травму в поединке 10-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2026/27 против "Кельна".

Действующий обладатель "Золотого мяча" вышел в стартовом составе своей команды, но уже на 15-й минуте встречи получил повреждение в результате столкновения с соперником в штрафной площадке.

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33-летний англичанин попытался вернуться на поле, но в конце концов был вынужденно заменен уже на 20-й минуте. Команды сыграли вничью 1:1.

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После матча "Бавария" сообщила, что обследование диагностировало у Кейна разрыв синдесмоза — связки, соединяющей большеберцовую и малоберцовую кости в нижней части голени.

Спортивный директор мюнхенского клуба Макс Эберль позже сообщил, что ориентировочный срок восстановления форварда составит три месяца. Таким образом, в этом году он больше не выйдет на поле.

В этом сезоне Кейн провел 16 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 10 ассистам.

Сейчас "Бавария" лидирует в Бундеслиге, опережая на одно очко дортмундскую "Боруссию", которая имеет матч в запасе.

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Следующую игру мюнхенцы проведут в среду, 25 ноября, на выезде против французского "Лилля" в основном раунде Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что футболисты не включили Кейна в символическую сборную 2026 года.

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