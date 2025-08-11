Обладателя Кубка Англии исключили из Лиги Европы: что стало причиной

"Кристал Пэлас" / © Associated Press

Реклама

Английский "Кристал Пэлас" проиграл апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS) и будет исключен из Лиги Европы сезона-2025/26.

Об этом сообщает The Times.

CAS подтвердил решение УЕФА о понижении действующего обладателя Кубка Англии из Лиги Европы в Лигу конференций из-за нарушения критериев многоклубной собственности.

Реклама

В решении отмечается, что бывший акционер "орлов" Джон Текстор, который также владеет французским "Лионом", оказал решающее влияние на оба клуба во время проверки УЕФА. Продажа его доли в лондонском клубе летом не повлияла на вердикт, поскольку дедлайн был пропущен.

Это решение может стоить "Кристал Пэлас" около 23 млн евро призовых. Клуб рассматривает возможность подать иск о компенсации, считая, что получил слишком жесткое отношение по сравнению с другими случаями многоклубной собственности.

После того, как "Кристал Пэлас" перевели в квалификацию Лиги конференций, их место в основном раунде Лиги Европы получил "Ноттингем Форест", который в прошлом сезоне занял седьмое место в АПЛ.

В раунде плей-офф квалификации Лиги конференций "орлы" сыграют против проигравшего пары третьего этапа отбора Лиги Европы между норвежским "Фредрикстадтом" и датским "Митьюландом". Первые поединки плей-офф квалификации Лиги конференций состоятся 21 августа, а ответные матчи – 28 августа.

Реклама

Добавим, что накануне "Кристал Пэлас" выиграл Суперкубок Англии, в серии пенальти одолев "Ливерпуль".