Обладателя "Золотого мяча" отстранили от тренировок с саудовским клубом: что случилось

Карим Бензема получил наказание за то, что вовремя не вернулся из отпуска.

Саудовский "Аль-Иттихад" отстранил французского нападающего Карима Бензема от тренировочных сборов в Дубае.

Как сообщает авторитетное испанское издание Marca, главный тренер "Аль-Иттихада" Марсело Гальярдо отстранил Бензема от тренировок с командой из-за того, что тот вовремя не вернулся в расположение клуба из отпуска, который закончился 12 января.

Окружение 36-летнего француза сообщило, что он проводил отпуск на Маврикии и не смог вовремя вылететь в Саудовскую Аравию из-за циклона. Однако эти обстоятельства не повлияли на решение Гальярдо – наставник "Аль-Иттихада" не включил Бензема в заявку на турне в Дубае.

Также отмечается, что Бензема пропустил три тренировки еще до отпуска.

В этом сезоне Бензема сыграл 20 матчей за "Аль-Иттихад", забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с саудовский клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

К слову, "Аль-Иттихад" – действующий чемпион Саудовской Аравии, но в этом сезоне Бензема и Ко сейчас занимают лишь седьмое место в турнирной таблице местного первенства, набрав 28 очков после 18 матчей.

Напомним, Бензема – обладатель "Золотого мяча" 2022 года. Эту награду он заработал благодаря своим успешным выступлениям в мадридском "Реале".

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