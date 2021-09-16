Обмыл победу: тренер польского клуба потягивал пиво на пресс-конференции после матча со "Спартаком"

Обмыл победу: тренер польского клуба потягивал пиво на пресс-конференции после матча со "Спартаком"

Наставник варшавской "Легии" не стал откладывать празднование выигрыша в Москве.

Главный тренер польской "Легии" Чеслав Михневич не сдерживал радости после победы над московским "Спартаком" (1:0) в выездном матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

На пресс-конференции сразу после поединка наставник варшавского клуба открыл три бутылки пива, которые стояли у него на столе. Одну для себя, а две другие для переводчицы и игрока "Легии".

Пока футболист отвечал на вопросы журналистов, Михневич довольно потягивал пиво, наслаждаясь победой над российским клубом.

Добавим, что в матче со "Спартаком" в старте вышел украинский полузащитник Игорь Харатин, он провел на поле 59 минут.

Победный гол "Легия" забила в компенсированное ко второму тайму время - Лирим Кастрати замкнул передачу на дальней штанге.

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Вместе с "Легией" и "Спартаком" в группе C также выступают "Лестер" и "Наполи". Они проведут очную битву 16 сентября в 22:00.

Второй тур группового этапа Лиги Европы запланирован на 30 сентября.

Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют против команд, которые заняли третьи места в группах Лиги чемпионов.

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