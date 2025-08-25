Обнародован рейтинг самых богатых боксеров в истории: на каком месте Усик

Александр Усик / © Associated Press

Реклама

Известный британский портал GiveMeSport составил рейтинг самых богатых боксеров в истории.

Лидирует в этом списке американец Флойд Мейвезер, который за карьеру сделал себе состояние в 400 миллионов долларов.

Второе место занимает американец Джордж Форман, который заработал 300 миллионов долларов. На третьей позиции идет мексиканец Сауль Альварес – 250 миллионов долларов.

Реклама

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик располагается на шестой строчке – 165 миллионов долларов.

Топ-10 замкнул американский видеоблогер-боксер Джейк Пол – 100 миллионов долларов.

Рейтинг самых богатых боксеров в истории от GiveMeSport

1. Флойд Мейвезер – 400 млн долларов

2. Джордж Форман – 300 млн долларов

Реклама

3. Сауль Альварес – 250 млн долларов

4. Мэнни Пакьяо – 220 млн долларов

5. Оскар Де Ла Хойя – 200 млн долларов

6. Александр Усик – 165 млн долларов

Реклама

7. Тайсон Фьюри – 146 млн долларов

8. Леннокс Льюис – 120 млн долларов

9. Шугар Рэй Леонард – 120 млн долларов

10. Джейк Пол – 100 млн долларов

Реклама

Ранее сообщалось, что Усик сохранил лидерство в рейтинге лучших боксеров супертяжелого веса по версии журнала The Ring.

Напомним, свой последний бой Усик провел в ночь на 20 июля этого года, когда на стадионе "Уэмбли" в Лондоне нокаутировал британца Даниеля Дюбуа. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.