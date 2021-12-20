Обнародован рейтинг самых дорогих футболистов Чемпионата Украины: кто попал в топ-10

Возглавляет список лидер "Динамо" Виктор Цыганков.
Авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимость игроков украинской Премьер-лиги.
Самым дорогим футболистом Чемпионата Украины остается полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков. Его цена за последнее время выросла на миллион евро и сейчас составляет 25 миллионов евро.
Следом за Цыганковым расположились трое футболистов "Шахтера". Додо и Тете стоят по 20 миллионов евро. А Манор Соломон - 18 миллионов евро.
Пятую и шестую позицию распределяют защитник "Динамо" Виталий Миколенко и хавбек "Шахтера" Педриньо (стоимость обоих составляет 17 миллионов евро).
Десятка самых дорогих футболистов УПЛ по версии Transfermarkt :
1. Виктор Цыганков (Динамо) - 25 миллионов евро
2. Додо (Шахтер) - 20 миллионов евро
3. Тете (Шахтер) - 20 миллионов евро
4. Манор Соломон (Шахтер) - 18 миллионов евро
5. Виталий Миколенко (Динамо) - 17 миллионов евро
6. Педринью (Шахтер) - 17 миллионов евро
7. Илья Забарный (Динамо) - 13 миллионов евро
8. Николай Матвиенко (Шахтер) - 11 миллионов евро
9. Марлон (Шахтер) - 10 миллионов евро
10. Николай Шапаренко (Динамо) - 10 миллионов евро
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