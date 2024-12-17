Обнародовано имя лучшего тренера 2024 года по версии ФИФА

17 декабря в Дохе, столице Катара, состоялась церемония награждения The Best FIFA Football Awards, во время которой награду лучшему тренеру 2024 года получил наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти.

65-летний итальянский специалист обошел в борьбе за почетный приз таких конкурентов как Хаби Алонсо ("Байер"), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") и Лионель Скалони (сборная Аргентины).

Анчелотти лично прибыл на церемонию в Дохе, где ему вручили награду. Отметим, что премия учитывает выступления футболистов и команд в период с 21 августа 2023-го по 10 августа 2024 года.

Читайте также: ФИФА объявила имя лучшего футболиста 2024 года

В прошлом сезоне Карло вместе с "Реалом" выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок УЕФА.

Ранее Анчелотти также был признан лучшим тренером 2024 года по версии авторитетного журнала France Football, который вручает "Золотой мяч".

Напомним, лучшим тренером 2023 года по версии ФИФА был признан наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

Читайте также:

Не Лунин: стал известен лучший вратарь 2024 года по версии ФИФА

Названа символическая сборная 2024 года по версии ФИФА

Премия Пушкаша: ФИФА назвала лучший гол года (видео)