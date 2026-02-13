Обнародовано расписание матчей сборной Украины в Лиге наций-2026/27

Сборная Украины по футболу / © УАФ

Стало известно расписание матчей сборной Украины в групповом этапе Лиги наций сезона-2026/27.

По итогам жеребьевки команда Сергея Реброва попала в квартет B2, где посоревнуется с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией.

Вашему вниманию календарь матчей "сине-желтых" в Лиге наций-2026/27.

Расписание матчей сборной Украины в Лиге наций-2026/27

25 сентября 2026, 21:45. Венгрия – Украина

28 сентября 2026, 19:00. Грузия – Украина

2 октября 2026, 21:45. Украина – Северная Ирландия

5 октября 2026, 21:45. Украина – Венгрия

14 ноября 2026, 21:45. Северная Ирландия – Украина

17 ноября 2026, 21:45. Украина – Грузия

Участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:

первое место – поднимется в Лигу А;

второе место – сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует третьей в группе Лиги А;

третье место – сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует второй в группе Лиги С;

четвертое место – вылетит в Лигу С.

Добавим, что прошлый розыгрыш этого турнира сборная Украины также провела в Лиге В, заняв второе место в своей группе: "сине-желтые" финишировали позади Чехии, но опередили Грузию и Албанию. В двухматчевом плей-офф за право выступать в элитном дивизионе наша команда проиграла Бельгии (3:1, 0:3).

Напомним, что уже 26 марта сборная Украины сыграет полуфинальный матч плей-офф отбора чемпионата мира-2026 против Швеции. Игра состоится на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия.

В случае победы над шведами сборная Украины на этой же арене в финале плей-офф 31 марта 2026 года сразится за путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша – Албания.

Если "сине-желтые" смогут пробиться в финальный турнир ЧМ-2026, то там посоревнуются в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.