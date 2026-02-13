- Дата публикации
Обнародовано расписание матчей сборной Украины в Лиге наций-2026/27
Команда Сергея Реброва посоревнуется с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией.
Стало известно расписание матчей сборной Украины в групповом этапе Лиги наций сезона-2026/27.
По итогам жеребьевки команда Сергея Реброва попала в квартет B2, где посоревнуется с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией.
Вашему вниманию календарь матчей "сине-желтых" в Лиге наций-2026/27.
Расписание матчей сборной Украины в Лиге наций-2026/27
25 сентября 2026, 21:45. Венгрия – Украина
28 сентября 2026, 19:00. Грузия – Украина
2 октября 2026, 21:45. Украина – Северная Ирландия
5 октября 2026, 21:45. Украина – Венгрия
14 ноября 2026, 21:45. Северная Ирландия – Украина
17 ноября 2026, 21:45. Украина – Грузия
Участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:
первое место – поднимется в Лигу А;
второе место – сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует третьей в группе Лиги А;
третье место – сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует второй в группе Лиги С;
четвертое место – вылетит в Лигу С.
Добавим, что прошлый розыгрыш этого турнира сборная Украины также провела в Лиге В, заняв второе место в своей группе: "сине-желтые" финишировали позади Чехии, но опередили Грузию и Албанию. В двухматчевом плей-офф за право выступать в элитном дивизионе наша команда проиграла Бельгии (3:1, 0:3).
Напомним, что уже 26 марта сборная Украины сыграет полуфинальный матч плей-офф отбора чемпионата мира-2026 против Швеции. Игра состоится на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия.
В случае победы над шведами сборная Украины на этой же арене в финале плей-офф 31 марта 2026 года сразится за путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша – Албания.
Если "сине-желтые" смогут пробиться в финальный турнир ЧМ-2026, то там посоревнуются в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.