Обнаружили в крови амфетамин: украинский теннисист попался на допинге

Его временно отстранили от соревнований.

Украинский теннисист Тимур Мухтарулин попался на использовании запрещенных веществ.

Об этом сообщает BTU.org.ua.

Отмечается, в крови 19-летнего Мухтарулина обнаружили амфетамин. Сообщается, что теннисист не имел действующего терапевтического разрешения на употребление амфетамина, относящегося к стимуляторам.

Мухтарулин сдал образец мочи во время выступления на турнире ITF M15 в Черноморске, который проходил с 30 августа по 5 сентября. 12 ноября 19-летнему украинцу было отправлено сообщение о том, что он нарушил правила Антидопинговой программы. Он временно отстранен от выступления на турнирах.

Игрок имеет право обратиться к председателю Независимого трибунала с ходатайством об отмене временного отстранения.

Добавим, что у Мухтарулина никогда не было зачетных баллов в рейтинге ATP.