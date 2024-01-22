Обновила личный рекорд: украинская теннисистка вышла в 1/4 финала парного турнира Australian Open

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в 1/4 финала парного разряда Australian Open-2024.

В третьем круге соревнований 31-летняя украинка в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко победила тандем китаянки Чжу Линь и У Фансень из Тайваня.

Матч длился 1 час 29 минут и завершился триумфом украинско-латвийской пары со счетом 6:3, 7:5.

За проведенное на корте время Киченок и Остапенко 4 раза подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 3 из 14 брейк-пойнтов.

Киченок впервые в карьере вышла в четвертьфинал парного разряда Australian Open. До этого ее лучшим достижением на этом турнире Grand Slam был третий круг в 2021 году.

Для Людмилы это пятый выход в 1/4 финала на соревнованиях серии Большого шлема в парном разряде. Ранее она дважды добиралась до этой стадии на Roland Garros (2019, 2022), а также по одному разу на US Open (2019) и Wimbledon (2022).

В четвертьфинале парного турнира австралийского мэйджора Киченок и Остапенко сыграют против французского дуэта Каролин Гарсии и Кристины Младенович.

Таким образом, три украинские теннисистки вышли в четвертьфинал Australian Open-2024. Кроме Киченок в парном турнире, в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии продолжают соревноваться Марта Костюк (в 1/8 финала разгромила "нейтральную" россиянку Марию Тимофееву) и Даяна Ястремская (в 1/8 финала одолела "нейтральную" экс-первую ракетку мира из Беларуси Викторию Азаренко).

За место в полуфинале Костюк сразится с четвертой ракеткой мира и действующей чемпионкой US Open американкой Кори Гауфф, а Ястремская сыграет с чешкой Линдой Носковой, которая не пустила в 1/4 финала турнира Элину Свитолину – первая ракетка Украины со слезами снялась с матча в первом сете из-за травмы спины.

Читайте также:

Ястремская оставила патриотическую надпись на камере после выхода в четвертьфинал Australian Open (видео)

Во время матча Костюк на Australian Open комментатор назвала войну России против Украины "маленькой"

"Прекратите использовать корт для продвижения "русского мира": Костюк отреагировала на скандал с флагом РФ