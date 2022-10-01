Обновили рекорд по выигранным титулам: определился триумфатор женского ЧМ-2022 по баскетболу

Сборная США стала чемпионом мира по баскетболу среди женщин. В финале американки победили команду Китая.

Сборная США разгромила Китай в финале женского чемпионата мира-2022 по баскетболу, который завершился в австралийском Сиднее.

В решающем поединке турнира американские баскетболистки оказались сильнее китаянок со счетом 61:83 .

Со старта матча американки завладели инициативой и переиграли соперниц в каждом из четырех периодов. В итоге команда США выиграла финал с 22-очковым гандикапом.

Баскетбол. Чемпионат мира-2022. Женщины. Финал

Китай - США 61:83 (13:18, 20:25, 14:25, 14:15)

Добавим, что сборная США выиграла все восемь поединков на турнире. В матче группового этапа с Южной Кореей американки установили новый рекорд результативности мировых первенств, набрав 145 очков.

Для женской сборной США этот титул стал 11-м в истории. Таким образом, американки обновили собственный рекорд по количеству выигранных ЧМ. Они стали чемпионками мира в четвертый раз подряд, а также триумфовали на шести из семи последних турниров.

Фото: Associated Press

Напомним, победителем мужского чемпионата Европы-2022 по баскетболу стала сборная Испании. В финале "Красная фурия" обыграла французов.

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