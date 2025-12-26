Обновлен рейтинг главных претендентов на получение "Золотого мяча-2026"

"Золотой мяч" / © Associated Press

Авторитетное издание Goal опубликовало обновленный список главных претендентов на получение "Золотого мяча-2026".

Возглавляет этот рейтинг форвард мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн.

На втором месте расположился нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, а замыкает топ-3 бомбардир мадридского "Реала" Килиан Мбаппе.

В топ-5 также входят вингер "Барселоны" Ламин Ямаль и полузащитник "Арсенала" Деклан Райс.

Интересно, что на девятой строчке списка оказался недавно выигравший чемпионский титул МЛС 38-летний нападающий "Интера" Майами Лионель Месси.

А вот другой легенды – форварда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду – среди топ-10 претендентов на "Золотой мяч-2026" не оказалось.

Топ-10 претендентов на "Золотой мяч-2026" по версии Goal

1. Гарри Кейн ("Бавария")

2. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")

3. Килиан Мбаппе ("Реал")

4. Ламин Ямаль ("Барселона")

5. Деклан Райс ("Арсенал")

6. Витинья (ПСЖ)

7. Майкл Олисе ("Бавария")

8. Луис Диас ("Бавария")

9. Лионель Месси ("Интер Майами")

10. Ашраф Хакими (ПСЖ)

Отметим, что в 2025 году обладателем "Золотого мяча" впервые в карьере стал вингер ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле.

Рекордсменом по количеству выигранных "Золотых мячей" остается форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси, который получал этот приз восемь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Ближайшим преследователем аргентинца является форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого журнал France Football признавал лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Ранее сообщалось, что ФИФА объявила имя лучшего футболиста 2025 года.