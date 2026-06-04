Обновлен рейтинг лучших боксеров мира вне весовой категории от ESPN — где Усик

Александр Усик / © Associated Press

Реклама

Издание ESPN опубликовало обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (Р4Р). В нем обладатель титулов WBC, WBA и IBF в хевивейте Александр Усик сохранил вторую позицию после победы над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

Лидером рейтинга Р4Р от ESPN остается абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ.

Третье место сохранил обладатель поясов WBA, WBC и WBO во втором наилегчайшем весе американец Джесси Родригес.

Реклама

Топ-10 рейтинга P4P по версии ESPN

1. Наоя Иноуэ

2. Александр Усик

3. Джесси Родригес

4. Давид Бенавидес

Реклама

5. Шакур Стивенсон

6. Дмитрий Бивол

7. Девин Хейни

8. Дзюнто Накатани

Реклама

9. Джарон Эннис

10. Джей Опетая

Обзор боя Усик — Верховен

Усик — Верховен: итоги боя

В ночь на 24 мая Усик в египетском городе Гиза победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что он преждевременно остановил поединок.

Реклама

Рико уже подал официальный протест касательно результата боя с Усиком.

Также Верховен раскритиковал рефери за то, что тот якобы сократил обязательный отсчет времени для восстановления после нокдауна.

После поражения от украинца Верховен вошел в рейтинги WBC и WBA.

В WBC уже высказались по поводу спорной остановки боя Усик — Верховен.

Реклама

Известный американский тренер Тедди Атлас встал на защиту рефери, который остановил бой Усик — Верховен.

На момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

В то же время тренер Верховена после спорного нокаута призвал Усика провести бой-реванш с его подопечным.

Реклама

Также тренер Верховена прокомментировал критику в адрес Усика после победы над кикбоксером.

Усик уже отреагировал на протест Верховена касательно результата их боя.

Александр после поединка рассказал, кому посвящает победу над Верховеном.

Также Усик высказался о потенциальном реванше с Верховеном и назвал условие.

Реклама

Кроме того, Усик отреагировал на слухи о безумном гонораре за бой с Верховеном.

После победы над Верховеном украинцу бросил вызов непобедимый немец Агит Кабайел, который является обязательным претендентом на пояс WBC.

Британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что хочет организовать бой Усик — Кабайел осенью этого года в Германии.

Александр уже согласился начать переговоры о бое с Кабайелом.

Реклама

В свою очередь, Кабаел объяснил, почему Усику было тяжело в поединке против Верховена.

Всемирный боксерский совет (WBC) уже санкционировал бой Усика против Кабайела.

Ранее сообщалось, что жена Усика поделилась первыми эмоциями после его победы над Верховеном.

На нашем сайте можно посмотреть видео нокдауна и нокаута в поединке Усик — Верховен.

Реклама

Новости партнеров