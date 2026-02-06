Обновлен рейтинг лучших боксеров мира вне весовой категории от ESPN – на каком месте Усик

Александр Усик / © Associated Press

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик возглавляет рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р) по версии авторитетного издания ESPN.

39-летний украинец сохранил лидерство в списке, опубликованном на официальном сайте ESPN.

Вторая позиция остается за абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе Наоей Иноуэ, а на третье место поднялся обладатель поясов WBA, WBC и WBO во втором наилегчайшем весе Джесси Родригес.

Новый чемпион WBO в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон после победы над Теофимо Лопесом поднялся с седьмого на четвертое место, которое теперь делит с Дмитрием Биволом.

В десятку лучших также вернулся бывший абсолютный чемпион суперсреднего дивизиона Сауль Альварес.

Топ-10 рейтинга P4P по версии ESPN

1. Александр Усик

2. Наоя Иноуэ

3. Джесси Родригес (+1 позиция)

4. Дмитрий Бивол (-1)

4. Шакур Стивенсон (+3)

6. Артур Бетербиев (-1)

7. Дэвид Бенавидес (-1)

8. Дзунто Накатани

9. Дэвин Хейни (+1)

10. Сауль Альварес

Напомним, в ноябре прошлого года Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Александр планировал вернуться на ринг в 2026 году и неоднократно заявлял, что хочет провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером. Однако "Бронзовый бомбардировщик" выбрал себе другого соперника и 4 апреля в Лондоне проведет поединок с Дереком Чисорой.

Так что пока неизвестно, кто станет следующим оппонентом Усика, который остается непобедимым на профиринге. Украинец выиграл все 24 своих поединка (15 – нокаутом).

Ранее сообщалось, что Усик сыграл в футбол за "Полесье" и помог житомирскому клубу победить финалиста плей-офф МЛС в товарищеском матче.