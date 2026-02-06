- Дата публикации
Обновлен рейтинг лучших боксеров мира вне весовой категории от ESPN – на каком месте Усик
Украинский чемпион продолжает оставаться на вершине рейтинга Р4Р.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик возглавляет рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р) по версии авторитетного издания ESPN.
39-летний украинец сохранил лидерство в списке, опубликованном на официальном сайте ESPN.
Вторая позиция остается за абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе Наоей Иноуэ, а на третье место поднялся обладатель поясов WBA, WBC и WBO во втором наилегчайшем весе Джесси Родригес.
Новый чемпион WBO в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон после победы над Теофимо Лопесом поднялся с седьмого на четвертое место, которое теперь делит с Дмитрием Биволом.
В десятку лучших также вернулся бывший абсолютный чемпион суперсреднего дивизиона Сауль Альварес.
Топ-10 рейтинга P4P по версии ESPN
1. Александр Усик
2. Наоя Иноуэ
3. Джесси Родригес (+1 позиция)
4. Дмитрий Бивол (-1)
4. Шакур Стивенсон (+3)
6. Артур Бетербиев (-1)
7. Дэвид Бенавидес (-1)
8. Дзунто Накатани
9. Дэвин Хейни (+1)
10. Сауль Альварес
Напомним, в ноябре прошлого года Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Александр планировал вернуться на ринг в 2026 году и неоднократно заявлял, что хочет провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером. Однако "Бронзовый бомбардировщик" выбрал себе другого соперника и 4 апреля в Лондоне проведет поединок с Дереком Чисорой.
Так что пока неизвестно, кто станет следующим оппонентом Усика, который остается непобедимым на профиринге. Украинец выиграл все 24 своих поединка (15 – нокаутом).
Ранее сообщалось, что Усик сыграл в футбол за "Полесье" и помог житомирскому клубу победить финалиста плей-офф МЛС в товарищеском матче.