Обновлен рейтинг лучших боксеров вне весовой категории The Ring: на каком месте Усик

Александр Усик / © Associated Press

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Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик после победы в бою-реванше с Даниелем Дюбуа сохранил лидерство в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р) по версии авторитетного журнала The Ring.

38-летний украинский боксер бессменно возглавляет этот рейтинг с прошлого года, когда победил Тайсона Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

На втором месте находится абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ, на третьем – обладатель пояса WBA в первом среднем весе американец Теренс Кроуфорд.

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Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring

1. Александр Усик

2. Наоя Иноуэ

3. Теренс Кроуфорд

4. Дмитрий Бивол

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5. Артур Бетербиев

6. Джесси Родригес (+1 позиция)

7. Дзюнто Накатани (-1)

8. Сауль Альварес

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9. Кен Широ

10. Шакур Стивенсон

Ранее сообщалось, что Усик также сохранил лидерство в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р) по версии ESPN.

Усик – Дюбуа: итоги боя-реванша

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

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Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя. Среди них – Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер и Дерек Чисора, который изъявил желание провести реванш с Усиком в Украине.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

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На победу Усика в реванше с Дюбуа уже отреагировали Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко и Дерек Чисора.

Напомним, Усику после реванша с Дюбуа уже назначили следующий бой. WBO обязала украинца провести защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера.