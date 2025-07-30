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Обновлен рейтинг лучших боксеров вне весовой категории The Ring: на каком месте Усик
Журнал The Ring считает Александра Усика номер один в мире.
Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик после победы в бою-реванше с Даниелем Дюбуа сохранил лидерство в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р) по версии авторитетного журнала The Ring.
38-летний украинский боксер бессменно возглавляет этот рейтинг с прошлого года, когда победил Тайсона Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
На втором месте находится абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ, на третьем – обладатель пояса WBA в первом среднем весе американец Теренс Кроуфорд.
Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring
1. Александр Усик
2. Наоя Иноуэ
3. Теренс Кроуфорд
4. Дмитрий Бивол
5. Артур Бетербиев
6. Джесси Родригес (+1 позиция)
7. Дзюнто Накатани (-1)
8. Сауль Альварес
9. Кен Широ
10. Шакур Стивенсон
Ранее сообщалось, что Усик также сохранил лидерство в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р) по версии ESPN.
Усик – Дюбуа: итоги боя-реванша
В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.
На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.
Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.
После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя. Среди них – Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер и Дерек Чисора, который изъявил желание провести реванш с Усиком в Украине.
Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.
На победу Усика в реванше с Дюбуа уже отреагировали Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко и Дерек Чисора.
Напомним, Усику после реванша с Дюбуа уже назначили следующий бой. WBO обязала украинца провести защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера.