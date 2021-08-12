Обновленный рейтинг ФИФА: Украина утратила позиции после исторического достижения на Евро-2020

"Сине-желтые" все еще ждут назначения нового тренера.
Сборная Украины в обновленном рейтинге ФИФА опустилась с 24-го на 25-е место. "Сине-желтых" обошла национальная команда Японии.
Лидером рейтинга, несмотря на не самое удачное выступление на Чемпионате Европы-2020, остались бельгийцы. На вторую строчку поднялась Бразилия, на третье место опустилась Франция.
Новоиспеченный чемпион Европы сборная Италии улучшила свои позиции и теперь идет 5-й. Сборная Аргентины, выигравшая Кубок Америки, поднялась на 6-е место.
РЕЙТИНГ ФИФА
(от 12 августа 2021 года)
1. Бельгия - 1822
2. Бразилия - 1798
3. Франция - 1762*
4. Англия - 1753
5. Италия - 1745
6. Аргентина - 1714
7. Испания - 1680
8. Португалия - 1662
9. Мексика - 1658
10. США - 1648
25. УКРАИНА - 1523
56. Финляндия - 1404*
58. Босния и Герцеговина - 1402*
124. Казахстан - 1144*
* - соперники сборной Украины в отборе Чемпионата мира-2022
- На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.
- 1 августа об уходе с поста главного тренера сборной Украины объявил Андрей Шевченко.
- По прошествии 12 дней команда до сих пор остается без наставника.