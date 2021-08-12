Обновленный рейтинг ФИФА: Украина утратила позиции после исторического достижения на Евро-2020

Обновленный рейтинг ФИФА: Украина утратила позиции после исторического достижения на Евро-2020

"Сине-желтые" все еще ждут назначения нового тренера.

Сборная Украины в обновленном рейтинге ФИФА опустилась с 24-го на 25-е место. "Сине-желтых" обошла национальная команда Японии.

Лидером рейтинга, несмотря на не самое удачное выступление на Чемпионате Европы-2020, остались бельгийцы. На вторую строчку поднялась Бразилия, на третье место опустилась Франция.

Новоиспеченный чемпион Европы сборная Италии улучшила свои позиции и теперь идет 5-й. Сборная Аргентины, выигравшая Кубок Америки, поднялась на 6-е место.

РЕЙТИНГ ФИФА

(от 12 августа 2021 года)

1. Бельгия - 1822

2. Бразилия - 1798

3. Франция - 1762*

4. Англия - 1753

5. Италия - 1745

6. Аргентина - 1714

7. Испания - 1680

8. Португалия - 1662

9. Мексика - 1658

10. США - 1648

25. УКРАИНА - 1523

56. Финляндия - 1404*

58. Босния и Герцеговина - 1402*

124. Казахстан - 1144*

* - соперники сборной Украины в отборе Чемпионата мира-2022

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.

1 августа об уходе с поста главного тренера сборной Украины объявил Андрей Шевченко .

. По прошествии 12 дней команда до сих пор остается без наставника.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку