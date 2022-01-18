"Обнулились" шесть игроков сборной Украины: ФИФА приняла важное решение по стыковым матчам ЧМ-2022

"Обнулились" шесть игроков сборной Украины: ФИФА приняла важное решение по стыковым матчам ЧМ-2022

Организация аннулировала желтые карточки 107 футболистам.

Футболисты не пропустят стыковые матчи за право участвовать в финальной части Чемпионата мира-2022 из-за желтых карточек – ФИФА решила отменить предупреждения игрокам 12 европейских сборных.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, решение касается 107 футболистов, которых желтая карточка "отделяет" от дисквалификации. Это означает, что все игроки, заявленные на матче "стыков", примут участие в них.

Среди них есть и игроки сборной Украины: Николай Матвиенко, Эдуард Соболь, Георгий Бущан, Сергей Кривцов, Андрей Ярмоленко и Илья Забарный.

По результатам жеребьевки сборной Украины предстоит встретиться с национальной командой Шотландии. Матч состоится на поле шотландцев. Поединок состоится 24 марта в 21.45 по киевскому времени.

встретиться с национальной командой Шотландии. Матч состоится на поле шотландцев. Поединок состоится 24 марта в 21.45 по киевскому времени. В финале плейоф сборная Украины, если сможет туда пробиться, тоже будет гостем. Потенциальный поединок украинцев с победителем пары Уэльс – Австрия запланирован на 29 марта. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

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