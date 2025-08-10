ТСН в социальных сетях

Проспорт
113
1 мин

"Оболонь" благодаря голу-шедевру одолела "Александрию" во втором туре УПЛ (видео)

Серебряный призер прошлого розыгрыша УПЛ потерпел второе поражение подряд на старте нового чемпионата.

Максим Приходько
"Оболонь" – "Александрия"

"Оболонь" – "Александрия" / © ФК Александрия

"Оболонь" победила "Александрию" в домашнем матче 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Оболонь Арене" в Киеве завершился со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече "пивовары" забили на старте второго тайма. На 46-й минуте роскошным ударом из-за пределов штрафной площадки отличился Сергей Суханов.

Обзор матча "Оболонь" – "Александрия"

Будет добавлен в скором времени.

"Оболонь" (4 очка) поднялась на второе место в УПЛ. В стартовом туре киевляне сыграли вничью с "Металлистом 1925" (0:0).

"Александрия", которая является серебряным призером прошлого розыгрыша УПЛ, замыкает турнирную таблицу, еще не имея в своем активе ни одного зачетного балла. В первом туре подопечные Кирилла Нестеренко проиграли дебютанту элитного дивизиона "Кудровке" (1:3).

В третьем туре "Оболонь" 15 августа на выезде сыграет с "Рухом", а "Александрия" днем позже примет "Металлист 1925".

