"Оболонь" и "Колос" не определили сильнейшего в матче-открытии нового сезона УПЛ

Киевская "Оболонь" и ковалевский "Колос" расписали ничью в стартовом матче 1-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча на столичной "Оболонь-Арене" завершилась со счетом 0:0 .

В течение игры ни одна из команд не создала большого количества гоевых моментов. Несколько больше атаковал клуб из Ковалевки, который в первом тайме также попадал в штангу.

Однако распечатать ворота соперникам так и не удалось. Арбитр зафиксировал нулевую ничью в первом матче нового сезона элитного дивизиона отечественного первенства.

Отметим, что для "Оболони" это был первый поединок в Премьер-лиге после 11 лет отсутствия.

Во втором туре чемпионата Украины "пивовары" 5 августа сыграют в киевском дерби с "Динамо", а "Колос" на следующий день будет принимать одесский "Черноморец".

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