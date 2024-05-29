"Оболонь" одолела "Левый Берег" в первом матче плей-офф за право участия в УПЛ (видео)

"Пивовары" обеспечили себе минимальное преимущество перед ответной игрой.

"Оболонь" победила "Левый Берег" в первом матче плей-офф за право играть в украинской Премьер-лиге (УПЛ) в сезоне-2024/25. Поединок на "Оболонь-Арене" в Киеве завершился со счетом 1:0 .

Единственный мяч в этой встрече "пивовары" забили после перерыва. На 53-й минуте автором победного гола стал Тарас Мороз.

Обзор матча "Оболонь" – "Левый Берег"

Ответный матч между командами состоится в воскресенье, 2 июня. Начало – в 16:00. Победитель двухматчевой дуэли проведет следующий сезон в УПЛ.

Отметим, что другую путевку в элитный дивизион разыграют "Эпицентр" и "Верес", которые в первом поединке своего противостояния не определили сильнейшего (1:1).

Напомним, по итогам сезона-2023/24 в Первую лигу вылетели два худших клуба УПЛ – "Минай" и "Металлист 1925". В свою очередь, автоматическое повышение в классе выбороли "Карпаты" и "Ингулец".

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