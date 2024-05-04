"Оболонь" одолела ЛНЗ и улучшила свои шансы на сохранение прописки в УПЛ (видео)

"Оболонь" обыграла ЛНЗ в домашнем матче 27-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Оболонь-Арене" в Киеве закончился победой столичной команды со счетом 1:0 .

Решающий гол в этой встрече "пивовары" забили на 22-й минуте – Игорь Краснопир нанес результативный удар после передачи Руслана Черненко.

Обзор матча "Оболонь" – ЛНЗ

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Оболонь" (25 очков) занимает 13-е место в УПЛ. "Пивовары" на 6 баллов оторвались от зоны прямого вылета из элитного дивизиона и продолжают бороться за то, чтобы избежать стыковых матчей – от спасительной 12-й строчки, где находится "Александрия", подопечных Валерия Иващенко отделяют два зачетных пункта.

В свою очередь, ЛНЗ (32 очка) располагается на седьмой позиции чемпионата Украины.

В следующем туре "Оболонь" 11 мая примет "Рух", а черкасская команда 13 мая на выезде встретится с "Колосом".

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