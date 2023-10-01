"Оболонь" после победы над "Динамо" в Кубке Украины обыграла аутсайдера УПЛ

"Оболонь" на выезде одолела "Минай" в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 0:1 .

В первом тайме команды голов не забивали. Решающий эпизод поединка произошел ближе к завершению второй половины встречи – на 78-й минуте ворота закарпатского клуба поразил Ростислав Тарануха.

После этой победы "Оболонь" (9 очков) поднялась на 10-е место в УПЛ. "Минай" (3 балла) замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре "пивовары" 8 октября примут "Металлист 1925", а закарпатцы в этот же день на выезде сыграют с "Рухом".

Напомним, на этой неделе "Оболонь" совершила громкую сенсацию и выбила из Кубка Украины киевское "Динамо".

Читайте также:

Динамо – Александрия: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

"Черноморец" и "Заря" не определили сильнейшего в матче 9-го тура УПЛ (видео)

Вторая подряд потеря очков: "Шахтер" неожиданно проиграл "Ворскле" в матче УПЛ (видео)