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"Оболонь" после победы над "Динамо" в Кубке Украины обыграла аутсайдера УПЛ

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Оболонь" после победы над "Динамо" в Кубке Украины обыграла аутсайдера УПЛ

"Минай" – "Оболонь"/Фото: facebook.com/obolonfc

"Пивовары" одержали вторую победу в сезоне чемпионата Украины.

"Оболонь" на выезде одолела "Минай" в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 0:1.

В первом тайме команды голов не забивали. Решающий эпизод поединка произошел ближе к завершению второй половины встречи – на 78-й минуте ворота закарпатского клуба поразил Ростислав Тарануха.

После этой победы "Оболонь" (9 очков) поднялась на 10-е место в УПЛ. "Минай" (3 балла) замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре "пивовары" 8 октября примут "Металлист 1925", а закарпатцы в этот же день на выезде сыграют с "Рухом".

Напомним, на этой неделе "Оболонь" совершила громкую сенсацию и выбила из Кубка Украины киевское "Динамо".

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Дата публикации
Просмотры
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