"Оболонь" сыграла вничью с "Минаем" в напряженном матче УПЛ с двумя удалениями (видео)

"Пивовары" отыгрались в меньшинстве, а потом уже в равных составах команды не забивали.

"Оболонь" сыграла вничью с "Минаем" в домашнем матче 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Оболонь-Арене" в Киеве завершился со счетом 1:1 .

Хозяева остались в меньшинстве уже в самом начале встречи – на 12-й минуте прямую красную карточку получил голкипер Александр Рыбка.

Во втором тайме закарпатский клуб смог выйти вперед. Арбитр назначил пенальти за фол Александра Османа против Сергея Петько в собственной штрафной во время подачи с правого фланга.

Денис Устименко с 11-метровой отметки сначала не переиграл Назария Федоровского, однако голкипер "пивоваров" вышел за линию ворот до удара, поэтому пенальти пришлось перебить. Со второй попытки Устименко на 58-й минуте отправил мяч в правый угол.

Несмотря на игру вдесятером, "Оболонь" уже через четыре минуты сравняла счет – отметился Владислав Приймак.

На 67-й минуте составы команд выровнялись – вторую желтую карточку и удаление заработал защитник минайцев Сергей Корнийчук. После этого голов в матче забито уже не было.

Обзор матча "Оболонь" – "Минай"

"Оболонь" (19 очков) занимает 14 место в УПЛ. "Минай" замыкает турнирную таблицу, имея в своем активе 15 баллов.

В следующем матче чемпионата Украины "пивовары" 17 апреля сыграют с "Александрией". В тот же день "Минай" сразится с "Динамо".

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