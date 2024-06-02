"Оболонь" в меньшинстве избежала поражения от "Левого Берега" и сохранила прописку в УПЛ

"Оболонь" сыграла вничью с "Левым Берегом" в ответном матче плей-офф за право участия в украинской Премьер-лиге (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Левый берег" в Киевской области завершился со счетом 1:1 .

В первой встрече "пивовары" минимально одолели представителя Первой лиги (1:0), перед которым на ответный матч стояла задача обязательно побеждать.

Первый тайм поединка прошел без забитых голов. На старте второго тайма "Оболонь" осталась в меньшинстве – на 51-й минуте вторую желтую карточку получил Александр Осман.

"Левый Берег" очень быстро воспользовался численным преимуществом. На 54-й минуте бразилец Сильва Сидней восстановил паритет в двухматчевой дуэли.

Однако "пивовары" даже вдесятером сумели сравнять счет в поединке и снова вырваться вперед в двухматчевом противостоянии. На 65-й минуте забил Игорь Краснопир, который вышел во втором тайме на замену.

Таким образом, "Оболонь" одолела "Левый Берег" с общим счетом 2:1 и сохранила прописку в УПЛ на следующий сезон.

Обзор матча "Левый Берег" – "Оболонь"

Будет добавлен в скором времени.

Другую путевку в элитный дивизион в плей-офф разыграют "Эпицентр" и "Верес", которые в первом поединке не определили сильнейшего (1:1).

Напомним, по итогам сезона-2023/24 в Первую лигу вылетели два худших клуба УПЛ – "Минай" и "Металлист 1925". В свою очередь, автоматическое повышение в классе выбороли "Карпаты" и "Ингулец".

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