Обошел Бущана и Цыганкова: чемпион Украины определил лучшего игрока года

Обошел Бущана и Цыганкова: чемпион Украины определил лучшего игрока года

Шапаренко победил в голосовании болельщиков.

Лучшим игроком 2021 года в киевском "Динамо" был признан Николай Шапаренко.

Полузащитник победил в голосовании, в котором приняло участие около 10 тысяч болельщиков. Он набрал 35% голосов в опросе болельщиков.

В голосовании Шапаренко опередил голкипера Георгия Бущана (20%), хавбека Виталия Буяльского (15%), Дениса Гармаша (11%) и Виктора Цыганкова (9%).

В этом сезоне на счету Шапаренко 3 гола и 5 голевых передач в 21 матче за "Динамо" во всех турнирах. 23-летний хавбек уже побил личный рекорд по ассистам за сезон.

В прошлом году лучшим игроком киевского клуба стал Виктор Цыганков.

Читайте также:

Привел "бело-синих" к чемпионству: УПЛ назвала лучшего тренера по итогам 2021 года

Отныне только на родном: клуб УПЛ наказали за интервью на русском языке

Луческу предложил родному клубу 12 футболистов киевского "Динамо"