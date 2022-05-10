Обошел Канело: Усик возглавил рейтинг боксеров вне зависимости от весовой категории

Во вторник, 10 мая, в топ-10 обновленного рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории от DAZN произошли перемены.

Украинский обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) возглавил этот рейтинг.

Об этом сообщает DAZN.

Украинец сместил с первого места абсолютного чемпиона мира во втором среднем дивизионе Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО), который после поражения от россиянина Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО) опустился на третье место. Вторым в рейтинге оказался Теренс Кроуфорд.

Топ-10 рейтинга pound for pound по версии DAZN:

1. Александр Усик

2. Теренс Кроуфорд

3. Сауль Альварес

4. Наоя Инуэ

5. Эррол Спенс

6. Дмитрий Бивол

7. Тайсон Фьюри

8. Джордж Камбосос

9. Стивен Фултон

10. Шакур Стивенсон

После начала полномасштабного российского вторжения Усик вступил в территориальную оборону, однако позже получил разрешение на выезд из страны и сообщил, что будет готовиться к реваншу из Энтони Джошуа.

Спортсмен выложил видеообращение на своей странице в Instagram, где объяснил свое решение оставить Украину в условиях войны. По мнению боксера, таким образом он больше поможет своей стране.

Ранее сообщалось, что промоутер Джошуа Эдди Гирн назвал потенциальную дату и место реванша с Усиком. В скором времени о бое должны объявить официально.

В ночь на 26 сентября Усик в Лондоне победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой. В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

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