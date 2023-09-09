Обошел легендарного Пеле: Неймар стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии (видео)

Нападающий саудовского "Аль-Хиляля" Неймар побил рекорд легендарного Пеле по голам в футболке сборной Бразилии.

Это произошло во время поединка первого тура южноамериканского отбора на чемпионат мира 2026 года против команды Боливии.

В этом матче Неймар отличился дублем, забив на 61-й и 90+3-й минутах. До этого в первом тайме он также не реализовал пенальти.

Для Неймара это 78-й и 79-й голы за сборную Бразилии. Он стал лучшим бомбардиром в истории "селесао", обойдя Пеле, на счету которого 77 мячей.

Отметим, что Неймару понадобилось 125 матчей, чтобы стали рекодсменом по количеству голов в сборной Бразилии. Пеле же провел всего 91 поединок за "желто-зеленых".

Бразилия разгромила Боливию со счетом 5:1 и возглавила таблицу южноамериканской квалификации на ЧМ-2026. В следующем матче "селесао" в ночь на 13 сентября встретятся с Перу.

Обзор матча

Добавим, что на последнем Мундиале, который состоялся в конце 2022 года в Катаре, сборная Бразилии вылетела на стадии четвертьфинала, проиграв в серии пенальти хорватам.

Напомним, ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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