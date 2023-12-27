Обошел Мбаппе и Кейна: Роналду возглавил список лучших бомбардиров 2023 года

Опередить португальца теперь может только Эрлинг Холанд.

Звездный форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду продолжает впечатлять своей результативностью.

38-летний португалец оформил дубль в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Иттихада", за который выступает его бывший одноклубник по мадридскому "Реалу" француз Карим Бензема.

Роналду дважды реализовал пенальти, тем самым забив свои 52-й и 53-й голы в этом году. Таким образом, Криштиану вышел на первое место в списке лучших бомбардиров 2023 года.

Роналду обогнал нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и форварда мюнхенской "Баварии" Гарри Кейна, которые в текущем календарном году забили по 52 гола. Они не смогут улучшить свои показатели, ведь их клубы уже сыграли все матчи в 2023 году.

Единственным, кто еще может догнать и обойти португаца, остается бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, у которого сейчас 50 забитых мячей. До конца 2023 года команда Хосепа Гвардиолы проведет еще два поединка в АПЛ – 27 декабря против "Эвертона" и 30 декабря с "Шеффилд Юнайтед".

В свою очередь, у Роналду также еще есть возможность увеличить количество голов – в заключительном поединке 2023 года "Аль-Наср" 30 декабря на выезде сыграет против "Аль-Таавона" в чемпионате Саудовской Аравии.

Напомним, "Аль-Наср" с дублями Роналду и Садио Мане в гостях разгромил "Аль-Иттихад" со счетом 2:5.

Подопечные экс-тенера донецкого "Шахтера" Луиша Каштру с 43 очками занимают второе место в национальном чемпионате, отставая на 7 баллов от лидера "Аль-Хиляля".

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