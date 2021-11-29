Обошел настоящую легенду: форвард "Реала" установил исторический рекорд на клубном уровне

Для этого ему понадобилось более 700 игр.

Нападающий мадридского " Реала " Карим Бензема установил невероятный рекорд.

Так, по информации Get French Football News, 33-летний форвард стал лучшим французским бомбардиром на клубном уровне.

В победном матче 15-го тура Ла Лиги против "Севильи" Бензема забил 361-й гол в клубной карьере – по этому показателю он обошел легендарного форварда "Арсенала" и "Барселоны" – Тьерри Анри. На клубном уровне Бензема забил 295 голов в 578 матчах за "Реал", а также 66 мячей в 149 матчах за "Лион".

"Великолепный матч, команда! Горжусь тем, что стал лучшим французским бомбардиром в истории", — написал после игры с андалусийцами француз в своем Instagram.

В этом сезоне на счету Бензема 18 поединков во всех турнирах, 16 забитых голов и восемь результативных передач. В частности, на его счету 13 матчей, 11 мячей и ассистистов во внутреннем первенстве;

Встреча с "Севильей" завершилась со счетом 2:1 в пользу Королевского клуба;

в пользу Королевского клуба; Уже 1 декабря "Реал" проведет перенесенный матч 9-го тура против "Атлетика" с Бильбао.

Добавим, что именно "Реал" возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. После 14 игр в их активе 33 балла.