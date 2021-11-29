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Обошел настоящую легенду: форвард "Реала" установил исторический рекорд на клубном уровне

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Обошел настоящую легенду: форвард "Реала" установил исторический рекорд на клубном уровне

Associated Press

Для этого ему понадобилось более 700 игр.

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема установил невероятный рекорд.

Так, по информации Get French Football News, 33-летний форвард стал лучшим французским бомбардиром на клубном уровне.

В победном матче 15-го тура Ла Лиги против "Севильи" Бензема забил 361-й гол в клубной карьере – по этому показателю он обошел легендарного форварда "Арсенала" и "Барселоны" – Тьерри Анри. На клубном уровне Бензема забил 295 голов в 578 матчах за "Реал", а также 66 мячей в 149 матчах за "Лион".

"Великолепный матч, команда! Горжусь тем, что стал лучшим французским бомбардиром в истории", — написал после игры с андалусийцами француз в своем Instagram.

  • В этом сезоне на счету Бензема 18 поединков во всех турнирах, 16 забитых голов и восемь результативных передач. В частности, на его счету 13 матчей, 11 мячей и ассистистов во внутреннем первенстве;
  • Встреча с "Севильей" завершилась со счетом 2:1 в пользу Королевского клуба;
  • Уже 1 декабря "Реал" проведет перенесенный матч 9-го тура против "Атлетика" с Бильбао.

Добавим, что именно "Реал" возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. После 14 игр в их активе 33 балла.

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