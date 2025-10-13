ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
80
Время на прочтение
1 мин

Обошли россиянок: украинки выиграли клубный чемпионат мира по художественной гимнастике

Эта победа стала исторической для Украины.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Таисия Онофрийчук

Таисия Онофрийчук / © Associated Press

Украинская команда "Школа Дерюгиной" одержала победу на клубном чемпионате мира-2025 по художественной гимнастике в Японии.

В ее составе выступили Таисия Онофрийчук, Полина Карика и Любовь Горащенко.

Украина завоевала "золото" соревнований, опередив команду "нейтральных" гимнасток с российскими паспортами, которая стала второй.

Наша команда впервые в истории завоевала "золото" клубного чемпионата мира по художественной гимнастике.

Общий зачет клубного ЧМ-2025 по художественной гимнастике:

1. Школа Дерюгиной (Украина) – 326,150 балла

2. "Нейтральные атлеты" – 324,100

3. Burlo/Pacific (США) – 319,350

Ранее сообщалось, что 17-летняя Онофрийчук завоевала "золото" чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Дата публикации
Количество просмотров
80
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie