Обошли россиянок: украинки выиграли клубный чемпионат мира по художественной гимнастике
Эта победа стала исторической для Украины.
Украинская команда "Школа Дерюгиной" одержала победу на клубном чемпионате мира-2025 по художественной гимнастике в Японии.
В ее составе выступили Таисия Онофрийчук, Полина Карика и Любовь Горащенко.
Украина завоевала "золото" соревнований, опередив команду "нейтральных" гимнасток с российскими паспортами, которая стала второй.
Наша команда впервые в истории завоевала "золото" клубного чемпионата мира по художественной гимнастике.
Общий зачет клубного ЧМ-2025 по художественной гимнастике:
1. Школа Дерюгиной (Украина) – 326,150 балла
2. "Нейтральные атлеты" – 324,100
3. Burlo/Pacific (США) – 319,350
Ранее сообщалось, что 17-летняя Онофрийчук завоевала "золото" чемпионата Европы по художественной гимнастике.