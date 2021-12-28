Обошлись без Ярмоленко: "Вест Хэм" разгромно вернулся на победную тропу в АПЛ

Обошлись без Ярмоленко: "Вест Хэм" разгромно вернулся на победную тропу в АПЛ

"Молотобойцы" прервали трехматчевую безвыигрышную серию.

"Вест Хэм" нанес сокрушительное поражение "Уотфорду" в выездном поединке 20-го тура английской Премьер-лиги - 4:1 .

"Шершни" открыли счет уже на четвертой минуте усилиями Эммануэля Денниса, однако еще до перерыва гости не только отыгрались, но и вышли вперед. Голами отличились Томаш Соучек и Саид Бенрахма.

Во втором тайме "молотобойцы" довели дело до разгрома. На 58-й минуте пенальти реализовал Марк Нобл, а в компенсированное время окончательный счет во встрече установил Никола Влашич.

Украинский вингер лондонцев Андрей Ярмоленко провел весь матч на скамье запасных.

Прервав серию из трех поединков без побед, "Вест Хэм" (31 балл) поднялся на пятое место турнирной таблицы АПЛ. "Уотфорд" с 13 очками остался на 17-й позиции.

В следующем матче чемпионата команда Дэвида Мойеса сыграет с "Кристалл Пэлас", а подопечные Клаудио Раньери встретятся с "Тоттенхэмом". Оба матча состоятся в первый день нового года.

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