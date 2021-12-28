Обошлись без Ярмоленко: "Вест Хэм" разгромно вернулся на победную тропу в АПЛ

"Молотобойцы" прервали трехматчевую безвыигрышную серию.
"Вест Хэм" нанес сокрушительное поражение "Уотфорду" в выездном поединке 20-го тура английской Премьер-лиги - 4:1.
"Шершни" открыли счет уже на четвертой минуте усилиями Эммануэля Денниса, однако еще до перерыва гости не только отыгрались, но и вышли вперед. Голами отличились Томаш Соучек и Саид Бенрахма.
Во втором тайме "молотобойцы" довели дело до разгрома. На 58-й минуте пенальти реализовал Марк Нобл, а в компенсированное время окончательный счет во встрече установил Никола Влашич.
Украинский вингер лондонцев Андрей Ярмоленко провел весь матч на скамье запасных.
- Прервав серию из трех поединков без побед, "Вест Хэм" (31 балл) поднялся на пятое место турнирной таблицы АПЛ. "Уотфорд" с 13 очками остался на 17-й позиции.
- В следующем матче чемпионата команда Дэвида Мойеса сыграет с "Кристалл Пэлас", а подопечные Клаудио Раньери встретятся с "Тоттенхэмом". Оба матча состоятся в первый день нового года.
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