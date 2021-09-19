Обошлось без сенсации: "Ворскла" нанесла поражение "Минаю" в матче УПЛ

Обошлось без сенсации: "Ворскла" нанесла поражение "Минаю" в матче УПЛ

Команда Юрия Максимова взяла три очка после двух игр без побед.

Полтавская "Ворскла" в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги обыграла на своем поле "Минай". Поединок завершился со счетом 2:0.

Хозяева вышли вперед на 37-й минуте поединка. Александр Скляр скинул мяч под удар в штрафной площади гостей Ибрагиму Кане, который шансом воспользовался сполна, мощно "прошив" голкипера соперников Даниила Кучера.

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На 74-й минуте полтавчане забили второй мяч. Владимир Чеснаков, играя на добивании, попал в Виктора Лиховидько, от которого мяч залетел в ворота.

Между этими голами забить также мог Руслан Степанюк, однако его удар метров с 18 пришелся в перекладину.

"Ворскла" (15 очков) поднялась на 5-е место в турнирной таблице УПЛ. "Минай" (6 баллов) - 12-й.

В 9-м туре УПЛ "Ворскла" 24 сентября в гостях сыграет с ковалевским "Колосом". "Минай" двумя днями позже примет "Львов".

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