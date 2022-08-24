Обозвал "маленьким лохом": Фьюри потребовал безумный гонорар за бой с Усиком

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сделал очень дерзкое заявление о возможном поединке с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.

По словам "Цыганского короля", он выйдет в ринг против Усика, если получит за титульный бой самый большой гонорар в истории бокса - 500 миллионов долларов.

Более того, британец позволил себе оскорбительно высказаться в адрес украинского боксера, обозвав его "маленьким лохом".

"Самый больший в мире бой должен состояться за самые большие в мире деньги. Если я поставлю все на поединок против неизвестного иностранца, лучше дать мне полмиллиарда долларов. Если нет, то удерживайте этого маленького лоха. Если бы это был Джошуа, то я бы подрался бесплатно, но нет", - написал Фьюри в своем Instagram.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Таким образом, в потенциальном поединке между Усиком и Фьюри на кону будут стоять четыре основных пояса (WBA, WBO, IBF, WBC) и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее Фьюри жестко раскритиковал реванш Усик - Джошуа, назвав обоих боксеров "дерьмом". В то же время он заявил, что готов принять вызов Усика и сразиться с ним, если будет выполнено его условие.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья.

Добавим, что WBC дал Фьюри время до пятницы, 26 августа, чтобы он решил четко, завершает ли карьеру, прежде чем объявить титул вакантным. В свою очередь, Тайсон поставил ультиматум по поводу объединительного боя с Усиком.

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