Обстреляли каркас: "Динамо" не сумело дожать "Барселону" в Юношеской Лиге УЕФА

Однако "бело-синие" все равно остались на первом месте в группе.

Киевское "Динамо" в рамках 3-го тура групповой стадии Юношеской Лиги УЕФА расписало на выезде безголевую ничью с испанской "Барселоной" (0:0).

Отметим, что этот поединок был богат на опасные моменты, но самые реальные шансы все же были у украинского коллектива. Так, в каждом из таймов, игроки "бело-синих" умудрились по разу попасть в штангу — не повезло Кирилло Попову и Антону Царенко.

Хозяева также имели достаточное количество опасных моментов для взятия ворот, но "бело-синие" снова показали надежную игру в защите и уже в третий раз в этой кампании остались свои ворота "на замке".

Таким образом, сыграв вничью с "блаугранас", киевляне сохранили за собой первую строчку в квартете. После трех туров в их активе семь баллов, восемь забитых голов и ноль пропущенных. Что касается "Барселоны", то они набрали четыре очка и пока идут на третьей позиции.

В параллельном матче группы португальская "Бенфика" принимает мюнхенскую "Баварию";

До этого "Динамо" разгромило "Бенфику" и "Баварией" с одинаковым счетом — 4:0.

Добавим, что взрослые команды "Барселоны" и "Динамо" встретятся в 19: 50 на "Камп Ноу". ТСН Прспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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