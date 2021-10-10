"Обстрелянный" каркас ворот и помощь VAR: Италия одолела Бельгию и стала бронзовым "призером Лиги наций-2020/21

"Скуадра адзурра" все вопросы решила во второй половине встречи.

Сборная Италии в рамках поединка за третье место Лиги наций-2020/21 победила Бельгию со счетом 2:1.

Отметим, что в первом тайме чуть активнее были "Красные дьяволы". На 25 минуте прекрасную возможность отличиться упустил полузащитник бельгийцев Алекс Салемакерс. Мяч после удара 22-летнего хавбека попал в перекладину ворот. Кроме того, дважды мог забивать форвард гостей Мичи Батшуайи, но его удары так и не стали результативными.

Что касается Италии, то к концу первого тайма мог забивать Федерико Кьеза, но полузащитник хозяев не сумел переиграть голкипера бельгийцев — Тибо Куртуа. Впрочем, не успел начаться второй тайм, как подопечные Роберто Манчини вышли вперед — Николо Барелла на 47 минуте метров с 14 "положил" игровой снаряд точно по назначению.

Associated Press

Associated Press

На 60 минуте сборная Бельгии имела все шансы восстановить паритет во встрече, однако после удара от все того же Батшуайи мяч попал в каркас ворот "Скуадры адзурры".

Как говорится, не забиваешь ты — забивают тебе. Эта футбольная аксиома сработала уже через четыре минуты, когда защитник Бельгии Тимоти Кастань "привез" пенальти в свои ворота после того, как сбил Кьезу. Главный арбитр обратился за помощью к VAR на предмет нарушения правил и через несколько минут все же назначил пенальти в ворота гостей. К "отметке" подошел Доменико Берарди и переиграл Куртуа, удвоив таким образом преимущество итальянцев.

Associated Press

Associated Press

За десять минут до конца основного времени сборная Бельгии потеряла очередную возможность забить в ворота соперника. На этот раз не повезло Янику-Феррейре Карраско, который попал в штангу. Несмотря на это, без забитого гола гости не остались — Шарль де Кетелар, который на 59 минуте заменил Салемакерса, огорчил голкипера итальянцев Джанлуиджи Доннаруму и поставил таким образом, окончательную точку в этой игре. Его мяч был забит на 87 минуте.

В полуфинале турнира итальянцы уступили сборной Испании (1:2), а коллектив Роберто Мартинеса в зрелищном противостоянии проиграл Франции (2:3)

Финал Лиги наций-2020/21 между Испанией и Францией начнется 10 октября в 21:45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Напомним, победителем первого в истории розыгрыша турнира Лиги наций стала сборная Португалии. В финале 9 июня 2019 Роналду и Ко обыграли команду Нидерландов со счетом 1:0.

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