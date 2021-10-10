"Обстрелянный" каркас ворот и помощь VAR: Италия одолела Бельгию и стала бронзовым "призером Лиги наций-2020/21

"Скуадра адзурра" все вопросы решила во второй половине встречи.
Сборная Италии в рамках поединка за третье место Лиги наций-2020/21 победила Бельгию со счетом 2:1.
Отметим, что в первом тайме чуть активнее были "Красные дьяволы". На 25 минуте прекрасную возможность отличиться упустил полузащитник бельгийцев Алекс Салемакерс. Мяч после удара 22-летнего хавбека попал в перекладину ворот. Кроме того, дважды мог забивать форвард гостей Мичи Батшуайи, но его удары так и не стали результативными.
Что касается Италии, то к концу первого тайма мог забивать Федерико Кьеза, но полузащитник хозяев не сумел переиграть голкипера бельгийцев — Тибо Куртуа. Впрочем, не успел начаться второй тайм, как подопечные Роберто Манчини вышли вперед — Николо Барелла на 47 минуте метров с 14 "положил" игровой снаряд точно по назначению.
На 60 минуте сборная Бельгии имела все шансы восстановить паритет во встрече, однако после удара от все того же Батшуайи мяч попал в каркас ворот "Скуадры адзурры".
Как говорится, не забиваешь ты — забивают тебе. Эта футбольная аксиома сработала уже через четыре минуты, когда защитник Бельгии Тимоти Кастань "привез" пенальти в свои ворота после того, как сбил Кьезу. Главный арбитр обратился за помощью к VAR на предмет нарушения правил и через несколько минут все же назначил пенальти в ворота гостей. К "отметке" подошел Доменико Берарди и переиграл Куртуа, удвоив таким образом преимущество итальянцев.
За десять минут до конца основного времени сборная Бельгии потеряла очередную возможность забить в ворота соперника. На этот раз не повезло Янику-Феррейре Карраско, который попал в штангу. Несмотря на это, без забитого гола гости не остались — Шарль де Кетелар, который на 59 минуте заменил Салемакерса, огорчил голкипера итальянцев Джанлуиджи Доннаруму и поставил таким образом, окончательную точку в этой игре. Его мяч был забит на 87 минуте.
- В полуфинале турнира итальянцы уступили сборной Испании (1:2), а коллектив Роберто Мартинеса в зрелищном противостоянии проиграл Франции (2:3)
- Финал Лиги наций-2020/21 между Испанией и Францией начнется 10 октября в 21:45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Напомним, победителем первого в истории розыгрыша турнира Лиги наций стала сборная Португалии. В финале 9 июня 2019 Роналду и Ко обыграли команду Нидерландов со счетом 1:0.