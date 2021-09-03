Обвалился лифт: молодой американский футболист погиб в страшной аварии

Юноша потерял сознание и умер, пока спасатели в течение часа пытались вытащить его.

19-летний игрок в американский футбол ЯуМаркус МакФарланд стал жертвой страшной трагедии.

Лифт, в котором ехал спортсмен рухнул, в результате чего парня зажало между вторым и третьим этажом многоквартирного дома. Спасатели в течение часа пытались освободить Маркуса, но юноша сначала потерял сознание, а вскоре наступила смерть, пишет Atlanta Journal-Constitution.

Друзья погибшего обвиняют в аварии состояние лифта, но менеджер недвижимости утверждает, что 16 человек переполнили лифт и вызвали смертельный эффект "домино".

МакФарланд только в августе начал заниматься в академии Атланты, где подростки могут записаться в образовательную и спортивную программу перед тем, как поступить в колледж.

Маркус мечтал стать профессионалом и жил в здании вместе с коллегами-спортсменами. Сообщается, что у лифта были проблемы с эксплуатацией, он должен были пройти государственную проверку в августе 2020 года.

"Мы знали, что когда-то подобное произойдет. Мы не знали, что это унесет жизнь одного из наших товарищей по команде", - прокомментировал трагедию партнер Маркуса по команде Брайсон Гроув.

Ранее ТСН Проспорт писал, что бывшую звезду реслинга нашли мертвой. Перед смертью она выложила тревожное видео.

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