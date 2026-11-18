Михаил Мудрик / © Associated Press

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Украинский футболист "Челси" Михаил Мудрик, который сейчас на правах аренды выступает за "Тоттенхэм", прокомментировал свой положительный тест на допинг в конце 2024 года.

В пробе украинца с ноября 2024 года было обнаружено запрещенное вещество — мельдоний.

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По словам Михаила, запрещенный препарат мог попасть в его кровь только в лагере сборной Украины.

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"Мельдоний — о таком препарате я не слышал, не видел и никогда не встречал в жизни. Я узнал его только тогда, когда мне сообщили эту новость. Предположение 100% есть. Препарат, который можно получить только в восточной Европе. Этот препарат мог попасть в организм только в Украине. В Англии таких препаратов нет. Где я в то время находился в восточной Европе? В сборной. В Украину я в это время приезжал только в сборную.

В сборной вариантов попадания этого вещества в мой организм — пальцев двух рук не хватит пересчитать. От самых простых до самых сложных. В сборной Украины абсолютно отсутствует какая-то система охраны, которая должна быть на таком уровне в национальной сборной. Так, как это всегда в клубе, когда ты едешь куда-то на выезд. Всегда есть люди, ответственные за происходящее. На этажах и в команде. Есть специальные люди, которые следят за этим.

У нас в сборной есть нутрициолог, который раз в два дня, он только перед играми не дает нам таблетки. Он приносит каждому по стакану и каждый должен выпить таблетки, которые в этом стакане", — сказал Мудрик в интервью Дмитрию Гордону.

Напомним, Мудрик перешел в "Челси" из донецкого "Шахтера" в январе 2023 года за 70 миллионов евро без учета бонусов. За лондонский клуб украинец провел 73 матча, забил 10 голов и отдал 11 ассистов во всех турнирах.

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В декабре 2024 года стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе "А" игрока обнаружили запрещенное вещество — мельдоний. Михаила временно отстранили от футбола — ему запретили участвовать в матчах и тренировках.

В июне 2025 года в деле Мудрика открыли допинг-пробу "B". По информации издания The Athletic, она также дала положительный результат.

Позже Футбольная ассоциация Англия (FA) на четыре года дисквалифицировала Мудрика за употребление допинга.

С апелляцией на это решение украинский футболист обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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31 июля 2026 стало известно, что с Мудрика сняли дисквалификацию за употребление допинга. Украинец признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был определен как уже отбытый.

За время отстранения в Технический документ WADA были внесены изменения, согласно которым, если бы проба Мудрика была взята сегодня, такая низкая концентрация мельдония в его организме не нарушала бы антидопинговые правила и не привела бы к дисквалификации.

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