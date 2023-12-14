Обвинили в расизме: УЕФА наказал сборную Украины за поведение фанатов на матче с Италией

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) за поведение болельщиков сборной Украины во время матча последнего 10-го тура отбора на Евро-2024 против команды Италии, который состоялся 20 ноября в немецком Леверкузене.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, из-за проявлений расизма со стороны фанатов "сине-желтых" УАФ должна заплатить штраф в размере 20 тысяч евро.

Кроме того, на следующий номинально домашний матч украинской сборной УАФ обязали закрыть часть трибун. Минимальное количество закрытых мест должно составлять не менее 5 тысяч.

Отметим, что в этом году УЕФА уже наказывал Украину за расистское поведение фанатов. Это произошло по итогам сентябрьских матчей квалификации на Евро-2024 против Англии и Италии. Тогда УАФ также оштрафовали на 20 тысяч евро и заставил частично закрыть трибуны на номинально домашний поединок против Северной Македонии, а также запретили продавать билеты украинским болельщикам на выездную игру с Мальтой.

Напомним, матч Украина – Италия завершился вничью 0:0 . Команда Сергея Реброва заняла третье место в своей отборочной группе (после англичан и итальянцев) и не сумела напрямую выйти на Евро-2024. Таким образом, "сине-желтые" посоревнуются в плей-офф за право сыграть на континентальном первенстве.

В полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024 сборная Украины 21 марта на выезде встретится с командой Боснии и Герцеговины. В случае победы "сине-желтые" в финале будут принимать победителя пары Израиль – Исландия. Потенциально именно этот матч украинцы проведут с частично закрытыми трибунами.

Добавим, что в случае выхода в финальный турнир чемпионата Европы-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Ранее сообщалось, что суперкомпьютер оценил шансы сборной Украины в плей-офф отбора на Евро-2024.

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