Обвинили в русофобии: в РФ "бомбануло" из-за украинского Крыма на эмблеме Евро-2024

Аннексированный россиянами полуостров на карте Европы изображен "сине-желтым".

Во вторник, 5 октября, УЕФА презентовал логотип к Чемпионату Европы-2024, который состоится в Германии. На эмблеме показана и карта Европы, где оккупированный Крым является частью Украины.

Это вызвало волну возмущения в Российской Федерации. В частности, депутат Госдумы России Дмитрий Свищев выступил с критикой в адрес футбольной организации.

"К сожалению, русофобские настроения добралась и до УЕФА. Уважаемая футбольная организация пренебрегает мнением граждан Крыма, которые давно сделали свой выбор. Два варианта: либо это сделано по незнанию, что маловероятно, или они просто не хотят ссориться с Украиной. Вы же знаете, как наши соседи начинают нервничать в подобной ситуации.

На месте РФС подготовил бы письмо с объяснением ситуации. Если футбольные чиновники не знают, что Крым является территорией России, значит, надо поставить их в известность. Может, они по старинке живут и не читают новости? Или плохо знают историю? Ведь с момента присоединения прошло семь лет", - цитирует Свищева "Чемпионат".

"Глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов назвал политику УЕФА "лживой и нечистоплотной".

"К сожалению, спорт в очередной раз стал инструментом политики, причем политики лживой и нечистоплотной. УЕФА вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями и задачами, связанными с развитием футбола, идет на поводу у истерик Украины и антикрымских сил, подрывая тем самым свой собственный авторитет", - цитирует Аксенова Настоящее время.

В то же время Аксенов заявил, что "это обстоятельство ни на что не влияет и ничего не меняет".

Официальный сайт УЕФА

Кроме того, бурной оказалась реакция российских пропагандистских СМИ и пользователей соцсетей, которые на официальной странице УЕФА в Twitter выступили с претензиями.

"Пожалуйста, сожгите вашего дизайнера. Крым показан в неправильных цветах"; "Все равно, Крым наш - российский!", - жалуются россияне под презентационным роликом от УЕФА.

Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. Матчи континентального первенства пройдут в десяти немецких городах Берлин, Мюнхен, Дортмунд, Гельзенкирхен, Штутгарт, Гамбург, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг и Франкфурт. Полное расписание игр будет утверждено в начале 2022 года;

Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила Англию (1:1, по пен. — 3:2).

Добавим, что Германия проводила Чемпионат мира 1974 и 2006 и Чемпионат Европы-1988.

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