Обвиняется в изнасиловании: одному из лидеров испанского клуба грозит 8 лет тюрьмы

Обвиняется в изнасиловании: одному из лидеров испанского клуба грозит 8 лет тюрьмы

Санти Мина может сменить футбольное поле на место лишения свободы.

Нападающий испанской "Сельты" Санти Мина получил обвинения в изнасиловании девушки.

Об этом сообщает издание Marca.

Инцидент произошел пять лет назад. По версии обвинения, в июне 2017 года Мина, представлявший тогда "Валенсию", в фургоне своего товарища возле ночного клуба силой склонил девушку к половому акту.

Прокуратура требует приговорить 26-летнего испанского футболиста к восьми годам тюрьмы, запрету приближаться к жертве на расстояние менее 500 метров, а также назначить испытательный срок продолжительностью 10 лет.

Отметим, что Мина является одним из лидеров "Сельты". В этом сезоне на его счету 28 матчей за испанский клуб в Ла Лиге, 7 забитых мячей и три ассиста. Клуб из города Виго занимает 11-е место в турнирной таблице Примеры.

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