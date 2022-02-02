Обвиняется в изнасиловании возлюбленной: звездного футболиста "Манчестер Юнайтед" освободили под залог

Нападающего отпустили из-под стражи на время дальнейшего расследования.

Форварда "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда, который был задержан по подозрению в изнасиловании и избиении своей девушки - модели Герриет Робсон, освободили под залог на время дальнейшего расследования.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

20-летнего игрока МЮ арестовала полиция в воскресенье, 30 января, после того как его возлюбленная обвинила футболиста в домашнем насилии. В сторис Instagram она опубликовала фотографии с многочисленными следами побоев, а также аудиозапись, на которой ее принуждают к сексу.

Позже Робсон удалила скандальные публикации из своего Instagram, но это уже не спасло Гринвуда от проблем.

МЮ на неопределенный срок отстранил нападающего от игр и тренировок. Также с подозреваемым отказались сотрудничать спонсоры, а компания-разработчик видеоигр EA Sports убрала Гринвуда из футбольного симулятора FIFA 22.

Гринвуд является воспитанником "манкунианцев", а за первую команду МЮ выступает с 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету 23 матча за "красных дьяволов" во всех турнирах, 6 голов и одна результативная передача.

В 2020 году Гринвуд дебютировал за сборную Англии, но на Евро-2020, где команда Гарета Саутгейта дошла до финала, он не поехал из-за травмы.

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