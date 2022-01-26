Обвиняется в изнасилованиях юных игроков: в Африке задержали босса футбольной лиги

Он действовал в сговоре с бывшим тренером сборной Габона U-17.

Президент высшей лиги Габон Серж Момбо задержан правоохранительными органами страны.

Как сообщил журналист Ромен Молина в Twitter, функционера задержала полиция в Либревиле после возвращения из Кубка Африки, где Момбо отвечал за экипировку национальной команды.

Ранее Момбо обвинили в сексуальном насилии над молодыми футболистами, желавшими попасть в сборную Габона. Он требовал предоставлять ему сексуальные услуги в качестве платы за место в командах разного возрастного уровня.

Функционер имел сообщника - бывшего тренера сборной Габона U-17 Патрика Ассуму Эйи по кличке "Капелло", о насилии над юношами которого уже сообщалось ранее.

Один из заявителей сообщил, что в 2014 году Момбо и Ассуму Эйи во время тренировочных сборов отбирали молодых игроков, казавшихся им привлекательными. Во время совместного приема пищи в отеле они дали первые три куска арбуза трем футболистам, приглашенным в номер Капелло.

Еще один игрок рассказал, что и Момбо, и Ассума Эйи насиловали его в 2017 году, когда он выступал в сборной Габона U-17.

"Они предлагали нам место в сборной в будущем в обмен на сексуальные услуги. Они выбирали тех, кто им нравится, дарили деньги, подарки, разрешали играть за сборную. Но говорили, что если хочешь остаться в команде, нужно кое-что давать", - отметил он.

Читайте также:

Потерял сознание на несколько секунд: звезда АПЛ столкнулся с голкипером соперника на Кубке Африки (видео)

Сенсационный шедевр: на Кубке Африки забили феерический гол в "девятку" с дальней дистанции (видео)

"Вы не увидите, как Мане стирает трусы": организаторов Кубка Африки обвинили в дискриминации